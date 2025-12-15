Angela Porcello trasferita di domicilio, torna nella sua terra

Condividi

Angela Porcello potrà tornare a vivere nell’Agrigentino. La Corte d’appello di Palermo, presieduta da Gabriella Di Marco, ha autorizzato il trasferimento di domicilio accogliendo l’istanza presentata dal suo legale, l’avvocato Giuseppe Scozzari, con il parere favorevole della Procura generale.

Ex avvocato penalista, Porcello è stata condannata in appello a 9 anni, un mese e 23 giorni di reclusione per associazione mafiosa. In primo grado la pena era stata più severa, pari a 15 anni e 4 mesi. Secondo quanto ricostruito dai giudici, avrebbe avuto un ruolo centrale nella gestione degli affari del clan di Canicattì insieme al compagno, l’imprenditore Giancarlo Buggea, occupandosi dei rapporti con affiliati di altre province, dell’organizzazione di incontri nel proprio studio legale e del sostegno economico ai familiari dei detenuti.

Un ruolo che la stessa Porcello ha in parte ammesso, sostenendo però di essere stata manipolata dal compagno e di aver agito per un legame sentimentale, senza una reale consapevolezza del contesto mafioso in cui si sarebbe trovata coinvolta. Nelle scorse settimane ha raccontato il proprio percorso umano e giudiziario in un’intervista, nella quale il suo difensore ha ribadito la richiesta di riconoscimento dello status di collaboratrice di giustizia.

Arrestata il 3 febbraio 2021, nell’ambito della maxi operazione Xydi che ha colpito l’ultima rete ritenuta vicina all’ex superlatitante Matteo Messina Denaro, Porcello ha trascorso un periodo in carcere prima di ottenere, il 30 giugno scorso, la misura degli arresti domiciliari.

In attesa del deposito delle motivazioni della sentenza d’appello, la donna si prepara ora a ricorrere in Cassazione, mentre il rientro nell’Agrigentino segna una nuova fase della sua vicenda giudiziaria e personale.