Angela Porcello arrestata per scontare pena residua

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Dunque, come pubblicato, la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 9 anni, un mese e 23 giorni a carico dell’ex avvocato di Canicattì, Angela Porcello, nell’ambito dell’inchiesta antimafia Xidy. Ebbene adesso è stata arrestata dai Carabinieri e trasferita dagli arresti domiciliari al carcere “Di Lorenzo” ad Agrigento per scontare la pena residua di 1 anno e 9 mesi, fino al 2 luglio del 2028. Angela Porcello avrebbe utilizzato i colloqui professionali in carcere per mantenere i contatti tra esponenti mafiosi detenuti e l’organizzazione all’esterno, in particolare con il capomafia Giuseppe Falsone, e avrebbe trasmesso messaggi e direttive al clan. Il suo studio legale di Canicattì sarebbe inoltre stato utilizzato come luogo di incontro da esponenti mafiosi.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)