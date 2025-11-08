Notizie correlate
-
Protezione civile, condizioni meteo avverse, Allerta Gialla fino alla mezzanotte di domaniCondividi Visualizzazioni 204 Ancora una Allerta Gialla diramata dalla protezione Civile Sicilia a seguito delle condizioni...
-
Scossone DC, Totò Cuffaro si dimette da segretario nazionale: “Decisione irrevocabile”Condividi Visualizzazioni 265 Scossone ai vertici della Democrazia Cristiana. Totò Cuffaro ha annunciato le proprie dimissioni...
-
Assessore Principato: “Work in progress museo Civico”. Ancora sotto accusa il blog reportsiciliaCondividi Visualizzazioni 268 Questa una nota diramata stamani dall’assessore ai Lavori Pubblici Gerlando Principato relativa ad...