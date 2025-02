Ancora un successo per la Contemporary School Dance diretta da Miriam Mignemi

Condividi

La Contemporary School Dance, diretta da Miriam Mignemi conquista il podio al Festival della Danza Aerea• Sicily edition 2025

Prima volta in gara per tutte le giovanissime aerealists , seguite per la danza Aerea dall’istruttrice Clara Messina.

Primo posto 🥇 Al cerchio, categoria Kids principianti ADELAIDE BARBATO ( 10 anni)

-Terzo posto 🥉 al Cerchio categoria Tenn principianti

SERENA VULLO ( 13 anni )

Primo posto 🥇 al Cerchio -Duo categoria Juniores principianti ELISA CASTRONOVO ( 16 anni )e SERENA VULLO (13 anni)

Secondo posto 🥈 sui tessuti categoria Junioners principianti ELISA CASTRONOVO

Tutte con accesso di diritto al Concorso Nazionale a Cinecittà World

Semifinalista al Cerchio categoria Kids principianti CARLOTTA PATTI ( 10 anni )

In giuria professionisti di fama internazionale , Silvia Pontini, Luca De Biasio, Ludovica Rusciano e Sara Di Martino, organizzazione di Opes Danza

Le allieve l’indomani sono state ospitate all’ACCADEMIA DI ARTI CIRCENSI V.ORFEI per le lezioni di teoria e pratica su tessuti e cerchio, un’opportunità di studio importante a cura del maestro Manuel Scavuzzo, lo stesso che ha formato l’istruttrice Clara Messina, la quale assieme a Miriam Mignemi si dice molto soddisfatta del risultato raggiunto.