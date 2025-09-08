Ancora un incidente mortale sul lavoro

Condividi

Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto stamattina a Riposto, nel Catanese.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, impegnato nell’ ampliamento di capannoni di una ditta di serramenti per edilizia, sarebbe precipitato da un’impalcatura perdendo la vita sul colpo.

L’incidente è avvenuto in uno stabilimento industriale in contrada Rovettazzo, a Riposto.

L’operaio, S. S., che aveva 53 anni ed era residente a Santa Venerina, sarebbe stato impegnato, assieme a un collega, in lavori per l’ampliamento di un nuovo capannone industriale quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato da una altezza di oltre otto metri. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118, intervenuti sul posto anche con un elicottero.Sull’incidente sul lavoro indagano i carabinieri della stazione di Riposto e della compagnia di Giarre coordinati dalla procura di Catania.

ANSA