Ancora un femminicidio, uccisa una 50enne

Femminicidio a Messina. Una donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia. La polizia ha arrestato e trasferito in carcere un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima che, interrogato, avrebbe confessato. Lui è stato finora già ristretto ai domiciliari con braccialetto elettronico per reati contro la persona. Bonfiglio si sarebbe recato a casa di lei, probabilmente per riallacciare la relazione, ma sarebbe stato respinto. Ha afferrato un coltello e l’avrebbe uccisa. A scoprire l’omicidio è stata la figlia della vittima. E’ stata colta da un malore, e soccorsa in ospedale.
