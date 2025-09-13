Ancora sangue sulle strade siciliane; due morti, uno ha 17 anni

Condividi

La terra di Sicilia, purtroppo, continua a far grondare sangue dalla proprie strade.

Era passato da poco mezzogiorno quando in via Calatafimi, a Belpasso, uno scooter ed una Fiat Panda si sono scontrati frontalmente. Alla guida dello scooter un 16enne, mentre al volante della Panda un 80enne. Entrambi, purtroppo, hanno perso la vita. Illesa una donna che viaggiava accanto al conducente della Panda.

Sul posto immediatamente giunto il 118 ma i tentativi di rianimare i due sfortunati sono risultati vani. Carabinieri e Polizia Locale stanno in queste ore cercando di capire come è perchè è avvenuto il tragico sinistro. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro.