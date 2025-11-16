Ancora sangue sulle strade dell’Agrigentino, muore un sedicenne

Condividi

A Montevago un ragazzo di appena 16 anni, Carlo Pendola, ha perso la vita in un incidente autonomo avvenuto nella tarda serata di ieri in via XV Gennaio. Il giovane, figlio di un insegnante, era in sella alla sua moto e indossava regolarmente il casco quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. Subito soccorso e trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca, per lui non c’è stato nulla da fare.

Con la morte del sedicenne sale a tre il numero delle vittime registrate sulle strade della provincia di Agrigento in appena tre giorni. Solo ieri, lungo la provinciale 61 in territorio di Ribera, ha perso la vita Giuseppe Coirazza, 39 anni, originario di Siculiana. Il giorno precedente, invece, un altro incidente nei pressi del bivio di Seccagrande era costato la vita a Stefano Bruccoleri, 48 anni, di Ribera.

Una scia di incidenti che sta gettando sgomento nelle comunità locali, ora di nuovo colpite dalla notizia della morte di un ragazzo di soli sedici anni.