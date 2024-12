Ancora ricercato l’investitore di via Callicratide ad Agrigento

Condividi

Visualizzazioni 123

Ad Agrigento è ancora ricercato dai Carabinieri l’automobilista che la notte tra venerdì e sabato, intorno alle ore 3:30, in via Callicratiche, per cause da accertare qualora sarà possibile, ha investito quattro automobili posteggiate ai bordi della strada, e si è allontanato velocemente subito dopo avere danneggiato una Citroen C3, due Fiat Punto e una Hyundai Atos, appartenenti a residenti della zona. L’impatto è stato violento, tanto che le auto sono state spostate dall’urto.