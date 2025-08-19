Ancora pochi posti per partecipare ai Centri estivi comunali ad Agrigento

Ad Agrigento è possibile iscriversi ai Centri estivi comunali per le età dai 3 ai 14 anni. Se rientranti nella graduatoria utile, i genitori potranno scegliere a quale partecipare tra i Centri estivi accreditati dal Comune. Le istanze di partecipazione sono presentabili sul sito del Comune di Agrigento nella sezione Servizi sociali (www.servizisocialiweb.it). Finora sono pervenute 144 istanze. Il numero massimo è 192. Le attività si svolgeranno dal 27 agosto al 26 settembre. L’assessore alle Politiche sociali, Marco Vullo, sottolinea: “E’ una opportunità che porta benefici sociali per le famiglie e i minori agrigentini, un momento di crescita umana e sportiva all’insegna dei valori sani della vita.”
