Ancora intimidazioni tra Sferracavallo e Tommaso Natale

A Palermo bottiglie contenenti liquido infiammabile sono state trovate davanti alla pizzeria Sunset di Sferracavallo, al bar pasticceria Sweet Life e al ristorante Ulisse di Tommaso Natale. Si tratta delle ennesime intimidazioni, dopo casi analoghi nella stessa zona nel periodo recente, anche con colpi d’arma da fuoco, con evidente scopo estorsivo. Federica Badami, segretaria generale Cisl Palermo Trapani, ha denunciato la recrudescenza delle intimidazioni e della violenza, esprimendo solidarietà ai commercianti e sottolineando la necessità di rafforzare il contrasto alla mafia delle estorsioni per la sicurezza e lo sviluppo del territorio.
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