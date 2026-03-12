Ancora bocciato il terzo mandato dei sindaci

Condividi

Visualizzazioni 74

Per la seconda volta, dopo la prima a febbraio, l’Assemblea Regionale Siciliana ha bocciato la norma che consentirebbe il terzo mandato ai sindaci nei Comuni fino a 15 mila abitanti. E ancora una volta ad affossarla è stato il voto segreto, proposto e ottenuto dalle opposizioni, e che ha spaccato la maggioranza di centrodestra. Con 43 voti a favore e 18 contrari, l’Assemblea ha approvato un emendamento soppressivo del testo. Una ventina sono stati i franchi tiratori. Le opposizioni, con i capigruppo del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, Michele Catanzaro e Antonio De Luca, denunciano “il fallimento della maggioranza, ormai divisa e incapace di governare”. Cateno De Luca è drastico: “Si vada al voto”.