Anche l’on. Lillo Pisano a fianco del sindaco Miccichè e della città: “Non passerà la volontà di qualcuno di far fallire un evento così importante…”

Anche l’on. Calogero Pisano non rimane indifferente dinnanzi agli sproloqui di qualche quaraquaquà agrigentino, ex tutto e quasi dalla vita, e decide di intervenire attraverso la sua pagina ufficiale di facebook. Ecco la sua nota:

“Cari concittadini, il titolo di “Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025” rappresenta qualcosa di straordinario, un risultato conquistato grazie ad un grande lavoro di squadra che ci deve rendere orgogliosi.

Non possiamo permetterci di disperdere questa opportunità con sterili polemiche e divisioni che non portano alcun beneficio alla nostra comunità, è il momento di dimostrare responsabilità.

Trovo francamente assurde e pretestuose certe polemiche, quasi ci fosse la volontà da parte di qualcuno di fare fallire un evento di portata storica.

Il Sindaco, Francesco Miccichè, e l’Amministrazione comunale intera, con il pieno appoggio della maggioranza di centrodestra, stanno lavorando alacremente, sono certo che la città si farà trovare pronta.

Mi pongo al loro fianco e garantisco loro il mio pieno assoluto sostegno, a tutela degli interessi e del nome della nostra amata Agrigento.

Il 2025 deve segnare una svolta per la nostra città, non lasciamoci sfuggire questa occasione irripetibile per far conoscere al mondo la nostra storia, la nostra arte e le nostre bellezze. Dimostriamo, tutti insieme, di essere all’altezza di questa sfida.

FORZA AGRIGENTO”