Anche le associazioni al fianco dell’ASP di Agrigento per la giornata mondiale contro il cancro del 4 febbraio. “Solide Ali” e “Amico” onlus donano piantine grasse ai pazienti di oncologia

Piantine grasse, simbolo di forza e resilienza donate quest’oggi ai pazienti del reparto di oncologia dell’ospedale di Agrigento in occasione della giornata mondiale contro il cancro del 4 febbraio 2025.

L’iniziativa, di intenso valore simbolico e nata nel solco della collaborazione instaurata da tempo tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ed il mondo dell’associazionismo, è stata ideata dalle onlus “AMICO” e “Solide Ali” presiedute, rispettivamente, da Riccardo Barrano e Daniela Ciminnisi. “Le piantine grasse – si legge sui biglietti che accompagnano ogni vasetto – sono famose per la loro capacità di resistere in condizioni estreme, proprio come tu stai facendo affrontando questa sfida. Sappi che la nostra comunità ti è vicina e ti sostiene in ogni momento”.

Il bel gesto delle associazioni, recepito con gratitudine dalla direzione strategica ASP, fa da prezioso corollario alle azioni odierne avviate dall’Azienda per vivere al meglio le finalità della giornata promossa dall’ “Union for International Cancer Control” (UICC) e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Per l’occasione è stato indetto oggi, dalle ore 9.00 alle 13.00, un open day di visite e servizi gratuiti presso i consultori familiari della provincia di Agrigento e la hall dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento finalizzato ad aumentare la consapevolezza della popolazione nei confronti delle attività di prevenzione contro i tumori.