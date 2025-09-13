Anche la Polizia agrigentina impegnata nell’operazione “Criminalità giovanile”

Condividi

Visualizzazioni 119

La Polizia di Stato ha diffuso un consuntivo nazionale su operazioni di polizia giudiziaria appena effettuate in numerose province italiane, nei confronti in particolare della fascia dei più giovani dediti ad attività delittuose di vario genere. In particolare il consuntivo dell’attività della Polizia di Stato agrigentina è il seguente:

identificate 31 persone,

eseguite 4 perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettanti soggetti già gravati da precedenti di polizia,

un denunciato perché in possesso di 10,36 grammi di hashish e 2.19 grammi di cocaina oltre a materiale per tagliare e confezionare dosi,

a Palma di Montechiaro a due esercizi commerciali sono state elevate sanzioni amministrative per somministrazione di alcool a minori, oltre che per ulteriori violazioni amministrative e igienico – sanitarie.