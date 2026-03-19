Anche a Pasqua si viaggia con il “Sicilia Express”

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Come lo scorso Natale anche per la prossima Pasqua i siciliani che rientrano dal nord potranno viaggiare a costo ridotto col treno “Sicilia Express”.

Come lo scorso Natale anche per la prossima Pasqua i siciliani che rientreranno dal nord viaggeranno, se lo vorranno, con il “Sicilia Express”, il treno speciale a costo del biglietto ridottissimo, promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con Ferrovie dello Stato Treni turistici italiani. La giunta regionale ha autorizzato il finanziamento del servizio, con 153.000 euro di fondi del bilancio della Regione. Il treno partirà da Torino Porta Nuova alle ore 11:50 di giovedì 2 aprile e, dopo aver toccato le principali città del centro-nord, arriverà a Messina alle ore 8:45 di venerdì 3 aprile. Da Messina si sdoppia: alcuni vagoni proseguiranno verso Palermo, con arrivo alle 12:05. Altri verso Siracusa, con arrivo alle 12:30. I posti disponibili sono 550. Il costo dei biglietti è da 29,90 euro, secondo la tipologia dei posti. La vendita inizierà il 22 marzo sui canali ufficiali di vendita di Trenitalia (app, sito web, biglietterie e agenzie convenzionate) e sul sito di FS Treni turistici italiani.

Per i dettagli sull’offerta commerciale sarà possibile consultare nei prossimi giorni il sito www.fstrenituristici.it. Il presidente Schifani e l’assessore regionale ai Trasporti, Alessandro Aricò, commentano: “Ancora una volta interveniamo per consentire ai nostri concittadini che lavorano o studiano nelle città del Nord di tornare a casa per le vacanze pasquali a un prezzo contenuto. Con questo provvedimento assicuriamo le risorse per organizzare il Sicilia Express, una misura molto utile e che ha riscosso un forte gradimento, anche in considerazione dell’aumento, spesso ingiustificato, delle tariffe dei collegamenti aerei e ferroviari in concomitanza con le festività. Il mio governo conferma l’impegno per favorire la mobilità dei siciliani, fronteggiando i capricci degli algoritmi delle compagnie di trasporti”.