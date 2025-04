Anche a Pasqua il treno “Sicilia Express”

Condividi

Visualizzazioni 57

Dopo il successo di partecipazione a Natale, la Regione rinnova l’iniziativa anche a Pasqua di “Sicilia Express”, il treno a costi contenuti per i siciliani residenti fuori dall’Isola che rientrano a casa per le festività, con partenze da Torino il 17 aprile, con più di 1000 posti a disposizione, e rientro il 26 aprile. Il costo del biglietto è di 30 euro. Sarà possibile partire anche dal Trentino Alto Adige, dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia con un sistema integrato pullman-treno, sempre al costo di 30 euro. I biglietti del “Sicilia Express” saranno acquistabili da sabato 5 aprile sul sito www.fstrenituristici.it, oltre che attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia, tra cui app, biglietterie e self-service all’interno delle stazioni. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.siciliaexpress.eu.