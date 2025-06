“Amuri e sapuri” nel cuore di Ioppolo Giancaxio per gustare vini e salumi pregiati

Condividi

Visualizzazioni 317

Francesco Cacciatore ne sa una più del diavolo. Noto titolare di una delle più “gustose” macellerie e produttore di salumi ed insaccati di pregiatissimo valore, Francesco ha pensato bene di dare un tocco speciale ad una cittadina di poco più di mille abitanti, Ioppolo Giancaxio.

Apre, con coraggio, una enoteca all’interno della quale, a prima vista, c’è solo da rimanere sbigottiti. Ogni tipo di salume, insaccati e preparati tutti di primissimo ordine; sono salumi che prepara lo stesso proprietario all’interno della Enoteca dove in un’altra stanza regna un laboratorio.

Ce n’è per tutti i gusti e per tutti i palati; oltre ai salumi, “Amuri e sapuri” presenta ai propri clienti una vasta varietà di vini pregiati, fra i più conosciuti della Sicilia, terra questa che non deve invidiare niente a nessuno grazie a titoli ed etichette che sono riconosciuti in tutto il territorio nazionale.

Giunti sul posto, molto accogliente, il personale di Amuri e sapuri è pronto a far degustare taglieri di primissimo ordine, con salumi, formaggi ed olive non comuni. Una cura particolare arricchisce di gusto le pietanze presentate.

ieri sera c’è stata l’inaugurazione dinnanzi a tantissima gente non solo curiosa ma contenta di poter sfruttare questa nuova opportunità che ha messo in campo Francesco Cacciatore. Lui, difficilmente sbaglia.

C’è solo da provare.