“Amministrative Realmonte”: ecco la lista “Siamo Realmonte”

In occasione delle elezioni Amministrative a Realmonte, il 25 e 26 maggio, il candidato a sindaco, Leonardo Aucello, ha presentato la lista “Siamo Realmonte”, a sostegno della sua candidatura. E afferma: “La lista ‘Siamo Realmonte’ si presenta come un gruppo compatto, eterogeneo e determinato, formato da donne e uomini che portano con sé esperienze, professionalità e storie personali radicate nella comunità realmontina, per un’amministrazione vicina ai cittadini e capace di rispondere con concretezza e passione alle sfide del presente”. I candidati consiglieri comunali sono:

Rosalia Anastasi – Imprenditrice nel settore turistico e già amministratrice comunale.

Domenico Coco – Militare dell’Esercito Italiano con esperienza in giunta.

Gerlando Frumusa – Geometra, attento allo sport come strumento educativo.

Angelo Incardona – Militare dell’Aeronautica e già consigliere comunale.

Daniel Luparello – Infermiere.

Anna Marino – Psicologa.

Anna Monachino – Amministratrice di condominio.

Carmelina Piazza – Insegnante.