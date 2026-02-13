Amministrative in Sicilia, centrodestra verso l’intesa: prime mosse su Agrigento, Enna e Messina. L’on. Di Mauro pronto a candidarsi

Condividi

Visualizzazioni 492

La riunione di stamani è stata interlocutoria, i nodi da sciogliere sono ancora tanti. Se ne riparlerà forse venerdì prossimo.

Prove di intesa nel centrodestra siciliano in vista delle prossime elezioni amministrative che coinvolgeranno diversi comuni dell’Isola. Questa mattina si sono riuniti i segretari regionali delle principali forze della coalizione per avviare un primo confronto sulle candidature e delineare una strategia condivisa.

Al tavolo erano presenti Luca Sbardella (Fratelli d’Italia), Marcello Caruso (Forza Italia), Fabio Mancuso (Grande Sicilia), Massimo Dell’Utri (Noi Moderati) e Totò Cascio (Democrazia Cristiana).

Tra i primi dossier affrontati, quello relativo ad Agrigento, dove l’area autonomista avrebbe indicato agli alleati la disponibilità del nome di Roberto Di Mauro. A Enna, invece, la Lega avrebbe espresso l’intenzione di rivendicare un ruolo centrale nella scelta del candidato. Situazione ancora incerta, infine, a Messina, così come in gran parte dei comuni sopra i 15 mila abitanti che saranno chiamati alle urne la prossima primavera.

Secondo quanto riferito dai partecipanti, il confronto ha ribadito la volontà di procedere lungo un percorso unitario in tutti i territori interessati dal voto, individuando profili ritenuti autorevoli sotto il profilo politico e amministrativo. Un impegno che, viene sottolineato, assume un peso particolare proprio per Messina, dove la coalizione ritiene necessario garantire stabilità e senso di responsabilità in una fase considerata delicata per la comunità locale.

L’incontro è stato definito interlocutorio: restano ancora diversi nodi da sciogliere e un nuovo vertice potrebbe essere convocato già nei prossimi giorni per entrare nel merito delle scelte definitive.