Amministrative, Giacomo Minio: “Il valore della fiducia e il primato della responsabilità: una rinuncia motivata”

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Da settimane si annovera il mio nome tra quelli potenzialmente idonei a concorrere per la carica di Sindaco della nostra città. Tale attestazione di stima, che mi onora profondamente sul piano umano e professionale, merita innanzitutto un sincero e non formale ringraziamento, rivolto tanto alla stampa quanto a coloro che, in politica, nella società civile e nel mondo delle professioni, hanno ritenuto di individuare nella mia figura un possibile punto di sintesi.

Necessita certamente un rinnovato protagonismo delle energie migliori: competenze tecniche, visione strategica e senso civico rappresentano oggi un patrimonio imprescindibile per affrontare le sfide amministrative, economiche e sociali che si profilano all’orizzonte, per una progettualità amministrativa solida, trasparente, inclusiva e lungimirante.

Proprio in ragione della serietà con cui considero l’eventualità di un impegno pubblico di tale portata, ritengo doveroso declinare gli inviti pervenuti, poiché allo stato attuale, gli impegni professionali già assunti non mi consentono di garantire quel livello di dedizione esclusiva, continuità operativa e presidio decisionale che una funzione apicale quale quella di Sindaco esige, in termini non solo formali ma sostanziali.Permane inalterato il mio legame con la città e la mia disponibilità a continuare a contribuire, compatibilmente con i tempi e per le mie competenze, al dibattito pubblico ed ai percorsi di sviluppo che la riguardano.

Rinnovo dunque il mio più sentito ringraziamento per la fiducia manifestata, nella convinzione che la città saprà individuare, tra le sue migliori espressioni, una guida capace di interpretarne le aspirazioni e di tradurle in un’azione amministrativa in linea con le sfide future.