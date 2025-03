Amministrative, al voto il 25 e 26 maggio

Condividi

La giunta regionale ha deliberato: le elezioni Amministrative in Sicilia, anche a Realmonte, il 25 e 26 maggio. Ballottaggi in coincidenza con i referendum.

Su proposta dell’assessore regionale agli Enti locali, la giunta ha deliberato: le prossime elezioni Amministrative sono in calendario domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuali ballottaggi l’8 e il 9 giugno. I Comuni al voto, per eleggere sindaco e consiglio comunale sono nove, tutti commissariati. Due sono stati sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata e sono attualmente retti da una commissione di nomina prefettizia: si tratta di Palagonia e Castiglione di Sicilia, entrambi in provincia di Catania. Gli altri sono pilotati da commissari nominati dalla Regione: Montemaggiore Belsito e Prizzi nel Palermitano, Favignana in provincia di Trapani, Solarino nel Siracusano, Realmonte in provincia di Agrigento, Raddusa e Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. Le date delle Comunali in Sicilia sono state scelte su indicazioni del Consiglio dei ministri, cosicché anche gli eventuali ballottaggi coincidessero con le date dei referendum, ovvero l’8 e il 9 giugno.

Dalle elezioni nella prossima primavera sono esclusi 97 Comuni in cui si è votato nel turno ordinario negli anni 2020 e 2021, per i quali durante l’emergenza Covid è stata applicata la modifica con rinvio del voto al periodo autunnale. Infatti, ad esempio, ad Agrigento i cittadini si sarebbero recati alle urne nella primavera del 2020 se non fosse insorta l’emergenza covid. E invece poi hanno votato in autunno. Dunque, i Comuni al voto nel 2020 prossimamente voteranno nella primavera 2026, e quelli al voto nel 2021 nella primavera del 2027.

L’assessore regionale agli Enti Locali, Andrea Messina, commenta: “Il ritorno al voto nei Comuni commissariati è un passaggio essenziale per garantire ai cittadini il diritto di essere rappresentati da amministrazioni democraticamente elette. Con queste elezioni si chiude una fase straordinaria e si restituisce piena autonomia agli enti locali, elemento fondamentale per lo sviluppo e la stabilità dei territori. Il governo regionale conferma il proprio impegno nel supportare i Comuni in questo percorso, affinché possano tornare a operare con amministrazioni legittimate dal voto popolare. Invito tutti i cittadini a partecipare attivamente a questo momento cruciale per la vita democratica delle loro comunità”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)