Amministrative Agrigento: Michele Sodano attende Messina?

Le elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio: a Palermo si sono confrontati per circa un’ora i vertici regionali del centrosinistra, tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Controcorrente, Alleanza Verdi e Sinistra. A Messina il Partito Democratico ha proposto ufficialmente Antonella Russo come candidato a sindaco. In gara è già Dafne Musolino proposta alcuni giorni addietro da Italia Viva. A Enna il Partito Democratico ha formalizzato la candidatura di Vladimiro Crisafulli. Ad Agrigento Controcorrente di La Vardera ha rilanciato Michele Sodano. E’ trapelato che se a Messina sarà accolta come unitaria la candidatura di Antonella Russo, allora anche ad Agrigento lo sarà quella di Michele Sodano. La riserva forse sarà sciolta domani.