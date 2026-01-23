Amministrative Agrigento, incontro a Roma con la segreteria nazionale di Fratelli d’Italia

Condividi

Si è svolto ieri a Roma, presso la segreteria nazionale di Fratelli d’Italia, un incontro alla presenza dei responsabili nazionali Arianna Meloni, Giovanni Donzelli, Pierluigi Biondi e del commissario regionale, Luca Sbardella. Alla riunione hanno preso parte il deputato nazionale Calogero Pisano, l’assessore regionale Giusi Savarino, il coordinatore provinciale, Adriano Barba e il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Agrigento, Paola Antinoro, insieme ai consiglieri comunali e agli ex assessori del partito. Preliminarmente la delegazione agrigentina ha voluto portare all’attenzione dei dirigenti nazionali le gravi conseguenze dell’uragano che hanno interessato le coste agrigentine con l’esibizione, anche, di immagini che hanno suscitato grande attenzione dai vertici del partito. Un impegno sinergico per dare risposte rapide e concrete nel più breve tempo possibile alla nostra comunità. A seguire il confronto è stato incentrato sulle prossime elezioni amministrative di Agrigento, in programma nella primavera prossima, e sul quadro politico e amministrativo della città. A margine dell’incontro, il gruppo di Fratelli d’Italia Agrigento ha ribadito con chiarezza e compattezza la volontà di lavorare per una proposta politica condivisa all’interno di un centrodestra unito, capace di offrire alla città una prospettiva credibile, solida e coerente. Fratelli d’Italia si è detta pronta a lavorare nel superiore interesse delle emergenze della Città mantenendo unito il centrodestra.

La priorità, dunque, rimane quella di intercettare un candidato capace e di sintesi del centrodestra e, se necessario, è pronta a mettere a disposizione anche la propria classe dirigente che si è detta tutta disponibile e pronta ad affrontare la prossima sfida elettorale all’interno di un percorso unitario, basato su contenuti, visione e responsabilità, nell’interesse esclusivo di Agrigento e dei suoi cittadini. La nostra è una classe dirigente attenta e pronta ad affrontare le sfide di una terra complicata in piena sinergia con il Governo Regionale e Nazionale guidato dalla nostra premier Giorgia Meloni.