Amministrative Agrigento, Gentile: “Sbagliato fare liste di proscrizione. Certo di sentenza assolutoria”

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Sono 28 i candidati considerati ‘impresentabili’ alle prossime elezioni amministrative, che si svolgeranno il 24 e 25 maggio. È quanto emerge dalle verifiche svolte dalla Commissione parlamentare antimafia, in merito alle violazioni del codice di autoregolamentazione dei partiti. L’elenco è stato letto in commissione dalla stessa presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo. A tal proposito, il candidato sindaco di Agrigento, Luigi Gentile, afferma: “Leggo con stupore una sorta di lista di proscrizione diffusa dalla presidente della commissione nazionale Antimafia, Chiara Colosimo, dove viene indicato il mio nome tra i cosiddetti impresentabili. Fa specie che in un paese civile si continui con una brutta abitudine, direi quasi sovietica, di denigrazione personale che non considera le guarentigie costituzionali sulla presunzione d’innocenza. Per quello che mi riguarda, il fatto che mi viene contestato riguarda esclusivamente un’interpretazione normativa sull’approvazione dei bilanci societari risalente tra l’altro al 2007 e di cui sono certo che verrà pronunciata sentenza di assoluzione, già con sentenza di assoluzione in primo grado, peraltro legato alla mia attività libero professionale nell’ambito di un collegio sindacale di una società fallita. Pertanto non mi faccio mettere la lettera scarlatta da nessuno, aspetto sereno e fiducioso il buon esito del procedimento che mi riguarda”.