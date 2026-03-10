Amministrative a Siculiana: Zambito contro Lucia

Le elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio: a Siculiana al momento sono nella contesa elettorale il sindaco uscente, Giuseppe Zambito, e l’avvocato Santo Lucia. Nel 2021 Zambito vinse con il 48,2% dei voti, seguito da Vita Maria Mazza (26,4%) e dallo stesso Lucia (25,5%).
