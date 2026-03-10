Amministrative, a Cammarata secondo ring Mangiapane – Traina

Le elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio: a Cammarata si profila una seconda volta lo scontro tra Giuseppe Mangiapane, sindaco uscente, e Giuliano Traina, attuale consigliere provinciale. Cinque anni addietro, Mangiapane vinse con 2.086 voti (52,3%) sostenuto dalla lista “Il paese che vogliamo”, superando Traina, candidato de “Il futuro adesso”, con 1.914 preferenze (48,5%).
