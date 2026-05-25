Amministrative 2026 nell’Agrigentino: avanti i sindaci uscenti a Siculiana, Casteltermini e Cammarata

Prosegue lo scrutinio nei nove Comuni della provincia di Agrigento chiamati al voto per le amministrative 2026. Dai primi dati che arrivano dai seggi, si rafforza la posizione di diversi sindaci uscenti, in particolare a Siculiana, Casteltermini e Cammarata.
A Siculiana il primo cittadino uscente Peppe Zambito sembra avviarsi verso la riconferma. Nel corso delle operazioni di spoglio, Zambito ha accumulato un vantaggio significativo sul candidato Santo Lucia, superando quota 600 preferenze contro poco più di 240 dello sfidante. Nel comitato elettorale del sindaco uscente cresce l’attesa per i dati definitivi.
Scenario simile anche a Casteltermini, dove Gioacchino Nicastro mantiene la testa della corsa elettorale. Il sindaco uscente ha superato i 700 voti, attestandosi oltre il 38% dei consensi. Più distaccati gli altri due candidati, Pasquale Mancuso e Costantino Ripepe, entrambi fermi poco sopra quota 500 preferenze.
A Cammarata, invece, Giuseppe Mangiapane consolida il proprio vantaggio con oltre il 59% delle schede scrutinante. Lo sfidante Luciano Trupia si mantiene al di sotto del 41%, mentre continua il conteggio delle preferenze nelle varie sezioni.
Le operazioni di scrutinio sono ancora in corso anche negli altri Comuni interessati dalla tornata elettorale: Ribera, Camastra, Sambuca di Sicilia e Raffadali.
Per quanto riguarda l’affluenza, alle ore 15 aveva votato il 56,95% degli aventi diritto nei Comuni coinvolti. Tra i dati più alti si segnala quello di Cammarata, che ha fatto registrare una partecipazione particolarmente elevata.