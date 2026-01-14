Amministrative 2026, la suggestione Piero Luparello

Condividi

Ad Agrigento si parla sempre più insistentemente di una possibile candidatura a sindaco del dott. Piero Luparello, stimatissimo medico agrigentino e figura di riferimento nel panorama sanitario del Sud Italia. Una voce che, negli ultimi mesi, si fa sempre più forte tra i cittadini e i politici locali: tutti, senza eccezione, riconoscono in lui qualità rare, unite a un amore profondo e autentico per la propria città.

Chirurgo di fama, Luparello ha trasformato la propria professione in una vera e propria missione di vita. Paziente, preciso, instancabile: la sua dedizione alla medicina non conosce pause. È uno di quei medici che non si limitano a curare, ma che cambiano la vita delle persone con competenza, passione e umanità. Non sorprende, quindi, che la città intera lo guardi con ammirazione e fiducia, riconoscendo in lui un esempio di serietà e dedizione senza pari.

Ma non è solo nella medicina che Luparello si è distinto. La sua breve, ma significativa esperienza politica – come vicesindaco e assessore durante l’amministrazione Zambuto – ha lasciato un segnale chiaro e positivo: un uomo capace di ascoltare, mediare e prendere decisioni con equilibrio e lungimiranza. Qualità rare, indispensabili per guidare una città che merita di più rispetto agli ultimi posti nelle classifiche nazionali di qualità della vita e benessere.

Oggi, molti lo stanno “tirando per la giacca”, cercando di convincerlo a candidarsi. Ma Luparello, fedele alla sua natura riflessiva e ponderata, risponde con calma: la politica è importante, ma la sua prima passione resta la medicina. Eppure, l’amore per Agrigento è altrettanto grande. Vorrebbe vedere la città crescere, prosperare, diventare un modello di sviluppo e qualità della vita, senza scendere a compromessi con chi si occupa solo di tatticismi politici o polemiche sterili.

I cittadini lo sanno: avere Luparello come sindaco significherebbe avere un amministratore serio, competente e profondamente legato alla propria comunità. Ma Luparello, come sempre, tiene il freno a mano tirato, consapevole che la scelta di guidare una città non è mai semplice e che le critiche, spesso ingiuste, possono essere dure. Basta ricordare le vicende del dott. Francesco Miccichè, attuale sindaco, per capire quanto la politica locale possa essere spietata anche con le persone più stimate e corrette.

Eppure, l’attesa cresce. Gli agrigentini guardano con speranza e fiducia a questa possibile candidatura, certi che Luparello sarebbe in grado di portare passione, competenza e serietà nelle stanze del potere cittadino, proprio come fa ogni giorno negli ospedali e negli studi medici della nostra città.

Da non sottovalutare il fatto che Piero Luparello ha dedicato quasi tutta la vita alla sua professione che certamente non durerà in eterno. Anzi, essendo agli sgoccioli della sua brillante carriera adesso il pensiero va ai nipotini che lo hanno fatto felicemente nonno.

E questo, ahimè, per chi lo vorrebbe alla guida della città di Agrigento, non è un dato indifferente.