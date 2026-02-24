Amministrative 2026, Daniela Catalano: “Sono a disposizione della Città”

“Amo la mia città, lo credo un sentimento primordiale. Faccio politica, intesa come bene sociale, sin da ragazzina. Non saprei scindere il primo amore dal secondo e in ragione dell’indissolubilita’ del connubio, per questa mia amata Agrigento, ho sempre ritenuto di dover fare la mia parte”.
Testo e musica dell’ avvocato Daniela Catalano, già presidente del Consiglio Comunale di Agrigento e candidata sindaca alle ultime amministrative con oltre tremila preferenze.
“Non credo, aprioristicamente, che ci sia un età ed un sesso che renda più adatti a dedicarsi alla Cosa Pubblica(sebbene, nel caso del genere ed in relazione a determinati ruoli, sinora si siano registrati esempi solo ed esclusivamente di un tipo) – continua Daniela Catalano – Credo, invero, che ogni appassionata e/o appassionato strutturato, che abbia una professionalità costruita su impegno personale, che sia pronto, culturalmente e pragmaticamente, rispetto alle sfide gestionali e che abbia maturato già una iniziale esperienza amministrativa in ambito territoriale, possa validamente essere valutato come rappresentate politico della comunita’.
“Esiste,checché se ne dica, una classe dirigente ampia, afferente a differenti generazioni, che rende ingiusto sostenere, credibilmente, che non ci siano soggetti strutturati disponibili e all’altezza di rivestire le varie cariche comunali, nessuna esclusa! – conclude Catalano – Io ci sono. Per la mia Agrigento ci sono sin da adesso e ci sarò sempre! Il futuro non si aspetta. Il futuro si costruisce e Agrigento ha tutto ciò che serve per farlo, se solo decide di crederci davvero”.

