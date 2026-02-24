Amministrative 2026, Daniela Catalano: “Sono a disposizione della Città”

Condividi

Visualizzazioni 118

“Amo la mia città, lo credo un sentimento primordiale. Faccio politica, intesa come bene sociale, sin da ragazzina. Non saprei scindere il primo amore dal secondo e in ragione dell’indissolubilita’ del connubio, per questa mia amata Agrigento, ho sempre ritenuto di dover fare la mia parte”.

Testo e musica dell’ avvocato Daniela Catalano, già presidente del Consiglio Comunale di Agrigento e candidata sindaca alle ultime amministrative con oltre tremila preferenze.

“Non credo, aprioristicamente, che ci sia un età ed un sesso che renda più adatti a dedicarsi alla Cosa Pubblica(sebbene, nel caso del genere ed in relazione a determinati ruoli, sinora si siano registrati esempi solo ed esclusivamente di un tipo) – continua Daniela Catalano – Credo, invero, che ogni appassionata e/o appassionato strutturato, che abbia una professionalità costruita su impegno personale, che sia pronto, culturalmente e pragmaticamente, rispetto alle sfide gestionali e che abbia maturato già una iniziale esperienza amministrativa in ambito territoriale, possa validamente essere valutato come rappresentate politico della comunita’.

“Esiste,checché se ne dica, una classe dirigente ampia, afferente a differenti generazioni, che rende ingiusto sostenere, credibilmente, che non ci siano soggetti strutturati disponibili e all’altezza di rivestire le varie cariche comunali, nessuna esclusa! – conclude Catalano – Io ci sono. Per la mia Agrigento ci sono sin da adesso e ci sarò sempre! Il futuro non si aspetta. Il futuro si costruisce e Agrigento ha tutto ciò che serve per farlo, se solo decide di crederci davvero”.