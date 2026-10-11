Ambulanti senza autorizzazioni: sequestrati 140 chili di frutta e verdura, sanzioni per oltre 7 mila euro

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Due venditori ambulanti sono stati sorpresi senza le necessarie licenze durante i controlli dei carabinieri della Compagnia di Licata contro l’abusivismo commerciale. Per entrambi sono scattati il sequestro della merce e pesanti sanzioni amministrative.

Nel primo intervento, i militari hanno controllato un sessantenne che vendeva prodotti ortofrutticoli utilizzando un Piaggio Porter. L’uomo non è risultato in possesso delle autorizzazioni richieste per l’attività commerciale. I carabinieri hanno quindi sequestrato oltre 100 chili di frutta e ortaggi, contestando una sanzione superiore a 3.500 euro.

Un secondo controllo ha interessato un altro venditore ambulante licatese, che utilizzava una Moto Ape per la vendita dei prodotti. Anche in questo caso è stata accertata l’assenza delle necessarie licenze. L’operazione si è conclusa con il sequestro di circa 40 chili di prodotti ortofrutticoli e una multa di 3.650 euro.

Il bilancio complessivo dell’attività è di circa 140 chili di merce sequestrata e sanzioni amministrative per oltre 7.000 euro.

I controlli dei carabinieri proseguono con l’obiettivo di contrastare il commercio abusivo e verificare il rispetto delle norme che regolano le attività di vendita su strada.