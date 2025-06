Altro salvataggio vita da parte della Polizia ad Agrigento

Condividi

Ad Agrigento, a San Leone, al Viale delle Dune, un anziano è stato preda di un malore improvviso. Una pattuglia della Squadra Volanti, in transito nella zona, si è accorta dell’uomo a terra circondato da persone allarmate che invocavano aiuto. Subito i poliziotti sono intervenuti e hanno praticato le manovre di primo soccorso e rianimazione. Nel frattempo è stato allertato il 118. L’uomo è stato così trasportato in ambulanza all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dove è stato ricoverato. Altra meritoria opera di salvataggio vita da parte delle forze dell’ordine, in tal caso la Polizia.