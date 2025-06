Altro raid a danno del Consorzio di bonifica Agrigento 3

Condividi

A Ribera in contrada Mangiagallo nottetempo mani ignote hanno danneggiato e aperto le valvole della rete del Consorzio di bonifica Agrigento 3 e hanno svuotato una vasca di circa 10.000 metri cubi d’acqua, riversandola nei campi circostanti. Probabilmente si tratterebbe di un tentativo di furto d’acqua per immetterla abusivamente nelle condotte idriche destinate all’irrigazione. E non si tratta del primo caso del genere. Alcuni giorni addietro, come denunciato dall’assessore regionale all’Agricoltura, Barbagallo, l’acqua della diga Gammauta, con un’opera di sabotaggio, è stata dirottata verso utenze private a danno dei laghetti aziendali.