Altro prestigioso riconoscimento per lo scrittore e giornalista agrigentino Matteo Collura: il prossimo 12 dicembre nell’aula magna dell’Università degli studi di Messina gli sarà consegnato il premio “Magister Peloritano” 2025.
