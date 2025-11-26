Altro prestigioso riconoscimento per lo scrittore e giornalista agrigentino Matteo Collura

Altro prestigioso riconoscimento per lo scrittore e giornalista agrigentino Matteo Collura: il prossimo 12 dicembre nell’aula magna dell’Università degli studi di Messina gli sarà consegnato il premio “Magister Peloritano” 2025.

