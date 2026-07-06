Altro maxi furto nella zona industriale agrigentina

Nella zona industriale agrigentina, nel triangolo tra Agrigento, Favara e Aragona, un altro maxi furto è stato perpetrato, nell’arco di pochi giorni, a danno di un’impresa locale. Bersaglio è stata un’azienda di torrefazione. Ignoti malviventi sono entrati nel deposito e hanno rubato merce e materiali vari per un valore di circa 200.000 euro. Il titolare, accortosi di quanto accaduto, ha telefonato ai Carabinieri. Avviate le indagini. Si ipotizza che ad agire siano ormai sempre le stesse persone, una banda specializzata in tale genere di furti.
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