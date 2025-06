Altro incidente mortale sul lavoro

Condividi

Un operaio di 60 anni, Giovanni Sanfilippo, è stato trovato morto nei pressi di una cabina di media tensione in via Mercè a Ficarazzi, in provincia di Palermo. Sarebbe deceduto folgorato. E’ stato intento a lavori di muratura per conto terzi. Sono intervenuti i tecnici Enel, che hanno isolato l’impianto, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno constatato la morte. La cabina è stata sequestrata e la salma di Sanfilippo è stata trasferita all’istituto di medicina legale per eseguire l’autopsia disposta dalla procura di Termini Imerese.