Altro furto nella zona industriale agrigentina

Altro furto, l’ennesimo, perpetrato nella zona industriale agrigentina, il triangolo tra Agrigento, Favara ed Aragona. Nel territorio di Aragona, lungo Viale Mediterraneo, ignoti hanno forzato le recinzioni e saccheggiato l’impianto elettrico di un’azienda, rubando cavi di rame e turbine. Il bottino ha provocato un danno stimato in circa 40 mila euro, che non sarebbe coperto da assicurazione. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Aragona.
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