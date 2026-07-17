Altro furto nella zona industriale agrigentina

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Altro furto, l’ennesimo, perpetrato nella zona industriale agrigentina, il triangolo tra Agrigento, Favara ed Aragona. Nel territorio di Aragona, lungo Viale Mediterraneo, ignoti hanno forzato le recinzioni e saccheggiato l’impianto elettrico di un’azienda, rubando cavi di rame e turbine. Il bottino ha provocato un danno stimato in circa 40 mila euro, che non sarebbe coperto da assicurazione. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Aragona.