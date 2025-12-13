Altro furto in abitazione ad Agrigento. Dopo il recente colpo, da 50.000 euro, nella casa di una pensionata a Monserrato, adesso bersaglio di ignoti ladri è stato un appartamento in via Papa Luciani. Sono entrati furtivamente, probabilmente usando una chiave bulgara, approfittando dell’assenza dei proprietari. Hanno rovistato dappertutto e hanno rubato gioielli del valore di circa 11.000 euro e poche centinaia di euro in contanti. Indagano i Carabinieri.
