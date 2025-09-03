Altro, ennesimo, furto in abitazione ad Agrigento

Ancora un furto in appartamento ad Agrigento, sempre più ricorrenti nel corso degli ultimi giorni. E ciò induce a ritenere che si tratti sempre degli stessi autori. Adesso è accaduto in via Imera, dove bersaglio è stato un imprenditore cinquantenne. Approfittando della sua temporanea assenza perché in vacanza insieme alla moglie, i ladri sono entrati furtivamente dentro casa sua, hanno rovistato dappertutto, e hanno rubato denaro e gioielli. Il bottino ammonterebbe a diverse migliaia di euro. Indagini sono in corso.
