Altro, ennesimo, furto in abitazione ad Agrigento

Condividi

Visualizzazioni 84

Ancora un furto in appartamento ad Agrigento, sempre più ricorrenti nel corso degli ultimi giorni. E ciò induce a ritenere che si tratti sempre degli stessi autori. Adesso è accaduto in via Imera, dove bersaglio è stato un imprenditore cinquantenne. Approfittando della sua temporanea assenza perché in vacanza insieme alla moglie, i ladri sono entrati furtivamente dentro casa sua, hanno rovistato dappertutto, e hanno rubato denaro e gioielli. Il bottino ammonterebbe a diverse migliaia di euro. Indagini sono in corso.