Altro crollo di costone a Lampedusa

Condividi

Visualizzazioni 57

A Lampedusa, dopo il primo, è avvenuto un secondo crollo di un’altra porzione del costone di Ponente. Come nel primo caso, nella zona non sono transitate imbarcazioni, e il cedimento non ha provocato danni, bensì solo tanto terriccio e pietre in mare. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati alcuni pescherecci a lavoro in battute di pesca, che hanno peraltro registrato in video la frana.