Altro che 1° maggio. Fino alla mezzanotte di domani sarà Allerta Gialla

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Il Sindaco avvisa la cittadinanza che il D.R.P.C. ha diramato AVVISO PER IL RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO ALLERTA GIALLA con CONDI-METEO AVVERSE N. 26120 del 30/05/2026 con validità dalle ore 16:00 del 30/05/2026 fino alle ore 24:00 del 01/05/2026.

La Protezione Civile siciliana ha diramato l’Allerta Gialla dal pomeriggio di oggi fino alla mezzanotte di domani per condizioni meteo avverse che colpiranno anche la Sicilia occidentale. Sono previste forti piogge con forte rischio di temporali.

Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè invita pertanto la cittadinanza a:

– Limitare gli spostamenti;

– Non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei corpi idrici in genere;

– Evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate libere per il passaggio di eventuali soccorritori;

– Allontanarsi dai locali seminterrati ove è noto il rischio di allagamento;

– Non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena;

– Non sostare in aree soggette ad esondazioni o allagamento anche in ambito urbano;

– Non tentare di arginare la massa d’acqua – spostarsi ai piani superiori;

– Non percorrere un passaggio a guado o sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso;

– Allontanarsi dalle spiagge, dalle coste e dai moli;

– Non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un’alluvione;

– Evitare, al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas, Fiume Drago.