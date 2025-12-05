Altro arresto nella Sanità: ai domiciliari un ex primario

Condividi

Altro arresto nella Sanità: Francesco Stagno d’Alcontres, ex primario di Chirurgia Plastica del Policlinico universitario di Messina, è stato arrestato ai domiciliari per corruzione. L’inchiesta riguarda presunti favori in cambio di sponsorizzazioni nell’ambito degli appalti per la fornitura di prodotti medicali. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dai carabinieri e dalla guardia di finanza. E’ stata anche sospesa l’attività professionale di due collaboratrici dell’ex primario. Le indagini, coordinate dalla Procura di Messina, si sono avvalse di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, oltre alla raccolta di documentazione. L’inchiesta ruota sul periodo tra maggio 2024 e gennaio 2025 e ipotizza reati di concussione, corruzione, appropriazione indebita e truffa aggravata ai danni dello Stato. Sono coinvolti anche i rappresentanti di diverse aziende farmaceutiche che forniscono prodotti al Policlinico di Messina. Secondo la Procura, Stagno d’Alcontres avrebbe abusato del suo ruolo pubblico per influenzare il rinnovo degli appalti e ottenere contributi economici dalle aziende farmaceutiche legate al reparto di Chirurgia Plastica.