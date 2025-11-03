Altri sbarchi a Lampedusa

Condividi

A Lampedusa dal tardo pomeriggio di ieri domenica si sono susseguiti quattro sbarchi, per complessivi 122 migranti. Tra di loro anche 16 fra bengalesi ed egiziani che sono stati soccorsi dalla ong Trotamar III e che hanno dichiarato di essere salpati da Zuara, in Libia. A comporre i gruppi sono stati da un minimo di 16 persone ad un massimo di 63. Tutti sono stati condotti al centro d’accoglienza in contrada Imbriacola, ormai vuoto a seguito dei precedenti trasferimenti.