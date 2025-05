Altri quasi 200 migranti a Lampedusa all’alba di oggi

Condividi

Al mattino di oggi, poco prima dell’alba, sono sbarcati 191 migranti a Lampedusa, in viaggio su due barche soccorse dalla Guardia Costiera. Su uno sono stati in 115, fra cui 23 donne e 7 minori, tra egiziani, eritrei, etiopi, somali, sudanesi. E sul secondo in 76, fra 1 donna e 5 minori, afghani, bengalesi, marocchini e pakistani. I due gruppi hanno riferito d’essere partiti da Zouara e Sabratah in Libia, pagando 5.000 dollari ciascuno per la traversata. Tutti sono stati trasferiti nel centro d’accoglienza, dove al mattino di oggi sono stati contati 495 ospiti, fra cui 64 minori non accompagnati. In mattinata il trasferimento di 239 persone con il traghetto di linea atteso in serata a Porto Empedocle.