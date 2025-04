Altri migranti a Lampedusa

Condividi

A poche miglia dalla costa di Lampedusa, due motovedette, della Guardia di Finanza e di Frontex, hanno agganciato due barche con complessivi 96 migranti in viaggio. In una 73, fra cui 5 minori, egiziani, eritrei, gambiani, marocchini e nigeriani. E nell’altra 23, fra cui una donna, senegalesi, sudanesi ed egiziani. Sono salpati da Zaouia e Sabratha in Libia. Sono stati trasferiti nel Centro d’accoglienza in contrada Imbriacola dove, dopo il trasferimento di ieri di 181 persone già giunte a Porto Empedocle, si contano 149 ospiti.