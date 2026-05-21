Altri migranti a Lampedusa

Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa: una motovedetta della Guardia di Finanza ha soccorso 65 extracomunitari nel Canale di Sicilia in viaggio su un barcone di 10 metri. Il gruppo, composto da bengalesi, egiziani, pakistani e tunisini, è approdato sul molo Favarolo dove, come secondo prassi, è stato effettuato un primo controllo sanitario. Poi il trasferimento nel Centro d’accoglienza. Sono partiti dalla Libia.
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