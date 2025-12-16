Altra truffa agli anziani: bersaglio ad Agrigento

Altra truffa agli anziani. Bersaglio una pensionata di 75 anni di Agrigento. Ha ricevuto una telefonata da parte di un sedicente carabiniere: “La sua automobile è stata coinvolta in una rapina. Per evitare conseguenze giudiziarie bisogna pagare”. Il malvivente si è presentato poi a casa della donna, e lei, caduta nel tranello, gli ha consegnato tutti i gioielli in casa. Poi ha compreso l’inganno, avendo riscontrato la presenza dell’automobile nel parcheggio. Ha sporto denuncia. Indagini in corso.
