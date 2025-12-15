Altra truffa agli anziani: bersaglio a Favara

Condividi

Altra truffa agli anziani. A Favara, in viale Aldo Moro, una pensionata di 88 anni residente ha ricevuto una telefonata da un sedicente ufficiale dei carabinieri: “Suo figlio e suo nipote sono stati coinvolti in un grave incidente stradale. Occorrono soldi per le prime spese processuali. Lei li può aiutare”. Poi al telefono ha insistito anche un sedicente avvocato. Lei è caduta nel tranello. Il falso carabiniere si è presentato a casa, e lei gli ha consegnato i gioielli di famiglia, per un valore di 7.000 euro. Poi ha scoperto di essere stata ingannata. E ha sporto denuncia ai carabinieri, i veri. Indagini sono in corso.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)