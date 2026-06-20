Altra truffa agli anziani, bersaglio a Favara, dove un pensionato di 80 anni, residente in via Kennedy, ha ricevuto la ormai rituale telefonata del sedicente carabiniere: “La sua automobile è stata utilizzata per compiere una rapina in una gioielleria. Dobbiamo controllare i suoi gioielli e il denaro per una comparazione”. Poco dopo a casa dell’anziano si è presentato un “inviato” al quale l’uomo, caduto nella trappola, ha consegnato soldi in contanti per 8.000 euro e diversi gioielli. Poi, troppo tardi, ha compreso di essere stato ingannato. Indagini in corso.
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