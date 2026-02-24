Altra truffa ad anziani. Bersaglio ad Agrigento

Condividi

Altra truffa ad anziani. Bersaglio una pensionata di 87 anni residente a Monserrato, frazione di Agrigento. La telefonata del sedicente carabiniere: “Sua figlia ha causato un grave incidente stradale, bisogna pagare per evitare guai giudiziari”. Poi un sedicente inviato dal carabinieri si è presentato a casa della malcapitata e lei gli ha consegnato 3.500 euro. Se la donna avesse telefonato prima alla figlia, non sarebbe caduta nella trappola. E invece le ha telefonato dopo. Troppo tardi. Indagini sono in corso.